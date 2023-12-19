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“Böyle araçlarla hava kirliliği tavan yapıyor”

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“Böyle araçlarla hava kirliliği tavan yapıyor”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı sürücülerimiz, geçtiğimiz gün Lefkoşa’dan Girne’ye giderken rastladığı van aracın etrafa yaydığı dumanı fotoğraflayarak sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Ülkemizde zaman zaman mobil olarak eksoz emisyon testlerinin yapıldığını hatırlatan vatandaşlarımız, buna rağmen fotoğrafta görülen araçların nasıl yollarda dolaştığını anlamadıklarını belirttiler.
Her geçen gün ülkemizde yok olan doğayla birlikte artan hava kirliliğine bu gibi eksozlarından kara duman yayan araçların da katkı yaptığını söyleyen vatandaşlarımız “Böyle araçlar yollarda oldukça hava kirliliği daha da artıyor. Bu nedenle Çevre Dairesi daha iyi bir denetim yapmalı” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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