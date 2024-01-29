Girne Cafer Paşa Camisi’nin minaresi tehlike arz ediyor

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, Girne’nin en eski camilerinden biri olan Cafer Paşa Camisi’nin minaresinde oluşan çatlakları bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi.Vatandaşımız, Girne’nin en işlek yerlerinden biri olan Cafer Paşa Cami bölgesinin büyük tehlike altında olduğunu ifade eden vatandaşımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu camimizin minaresinde bir süreden beridir çatlaklar oluştu. Minaredeki çatlakları yetkililere bildireli bir ay oldu hala bir önlem yok.” dedi.Özellikle Cuma günleri Cuma namazı için bu bölgede yüzlerce kişi toplandığını belirten vatandaşımız “Bu minare için bir önlem alınması adına illaki cemaatin üzerine yıkılması mı bekleniyor? Bu konuda Vakıflar İdaresi mi yoksa Din İşleri mi yetkilidir, bilmiyorum ama buraya bir önlem alınması şart” diyerek yetkilileri göreve davet etti.