Düğün trafiği bezdirdi





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaz aylarının gelmesiyle başlayan, başta düğün olmak üzere, nişan ve sünnet törenlerinin son günlerde adeta patlama yaptığı bildiriliyor.

Mayıs ayı ile başlayan düğün sezonun geride kalan Haziran ve Temmuz aylarında her aile için haftada 2-3 düğün veya sünnet ve nişan ile devam ettiği bildirilirken, Ağustos ayı ile birlikte hem düğün hem sünnet törenlerinin arttığı ve her ailenin haftada en az 6 düğün, sünnet veya nişan törenine gittikleri bize gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Son 2 yılda yaşanan pandemi nedeniyle yapılamayan düğünlerin, sünnet törenlerinin bu yaza sığdırıldığını ifade eden vatandaşlarımız “özellikle düğünlerde yaşanan kalabalıklardan dolayı park yeri bulabilmek için işkence çekiyoruz.” dediler.

