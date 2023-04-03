bizde var... ( ben değildim ama olay önümde oldu)... Ṣaka gibi ama gerçek

(Tekin K. Birinci)



UBP, “dürüst” davrandı diye, kendi atadığı insanları görevden alıyor. Neden? Uygun olmayan başkan yerine uygun başkan atadılar… Başka suçları yok bu ülke böyle böyle Ortadoğu ülkesi oluyor. Liyakat yok, adamcılık var…

(Hüseyin Ekmekçi)



EOKA DİGHENİS ENOSİS : Yaklaşık 70 yıl önce, 1 Nisan 1955 de, gece geç saatlerde, bombalar patladı. Kimse, ne olduğunu bilmiyordu. O zamankar, süratle haber yayan ne gazete, radyo-tv ne de ajanslar vardı. Ancak, ertesi gün öğrenmişti halk, 2 polis karakolunda bombalar patlatıldığını. Halkın merakı, bilinmeyen kişiler tarafından dağıtılan bildirilerde gideriliyordu. Bldiriler , EOKA diye bir yeraltı örgütünün faalyete geçtiğini, amaç ve hedefinin, " özgürlük, İngiliz sömürge idaresinden Kıbrısı kurtarmak oduğu ve halkın desteğinin istndiği" duyuruluyordu. Gerçek , adayı özgürlüğe kavuşturmak, sonra da dönüp, Yunanistana teslim etmekti. İngizden kurtulmayı taa 1931 de Vali Konağını yakarak başlamışlardı. İsyanı bastıran İngiliz 5 lider , isyancı papazı idam etmişti. Rumlar 1951- 52-54 de İngiliz sömürgecilerden bağımszlık ve özgürlük talebinde bulundu. Zamanın, Müstemleke Bakanı LlYoyd mi, Radcliff mi ne, kendilerine tavsiyede bulunmuş. "Bekleyiniz, 10-15 sene zarfında, size tam muhtariyet verelim, o zaman, bir plebisit-halk oylaması yaparsınız ve Yunanistana ilhak- enosis- kararınızı duyurursunuz. Dünya da itiraz edemez" demiş. Rum, siyasi ve kilise liderleri, kabul etmemiş - OXİ, HAYIR, -hemen şimdi" diye ısrar etmiş. İngilizden olumlu yanıt almayınca Birleşmiş Milletlere başvurmuş. BM Güvenlk konseyinde, Temsilcileri(Yunanlı ile birlikte), Kıvbrıs adasının nüfusunu ortodoks Hristiyanlar oluşturmaktadır.. Halk Elen olduklarını kabul ediyor ve Yunanistan ile birleşmek-lhak yapmak istiyor" talebinde bulununca, Türkiye Cumhuriyeti delegesi, itiraz ederek, "Kıbrıs adası üzerinde çoğunlukta Türkler de vardır. Futbol lig ve kupa müsabakalarında, şampiyonluklar kazanan, Çetinkayadır... Çetinkaya , bir Türk spor kulübüdür." açıklaması yapmıştır.

(Özcan Özcanhan)



Bay Kemal onlara göre seccadeye basmış ama ben oradakinin seccade olduğu görüntüsünü almadım tıpkı diğerleri gibi küçük bir halı hem seccadenin ulu orta yerde ne işi olur ki? Namaz kılanlar seccadelerini dürüp kaldırır öyle orta yerde bırakmazlar.

Bu halıdır halı ve bu vesileyle rahmetli Nejat Uygur Ustayı da rahmetle anıyorum.

"Halıya basma laaaan!."

Gerçekten bu bir tiyatro, birileri tarafından düzenlenmiş Kılıçdaroğlunu da oyuna getirip bundan birşey kotarmaya çalışılmıştır.

(Hasan Mullaoğulları)



ÜLKÜCÜLÜK VE KIBRIS: Bazıları soruyor: "Bu ülkücü hareket bize Türkiye'den mi geldi?" Yanıt veriyorum: Bu kültür köklü şekliyle kaybedilmiş mağdur Osmanlı adası Kıbrıs'tan Türkiye'ye gitti.. Oradan da daha bir gelişerek bize geldi. Ülkücülerin efsanevi başbuğu Alparslan Türkeş Kıbrıslıdır.. Lefkoşa doğumlu.. Lefkoşalı esnaf bir aileden.. Türkeş hareketinin içinde daha başka Kıbrıslı Türkler de vardı..

(Ahmet Tolgay)





Son zamanlarda en çok kafa yorduğum konulardan biri de " BİLGİ " ve ETKİLERİDİR"...Bu yolda yaptığım bir denemeyi paylaşıyorum...

Doğru ve Kıymetli Bilgi , Erdemli ve Değerli bir Yaşam Yapar

Bilgi, bilinç yapar, bilinçte idrak yapar. İdrake dönüşmeyen bilginin anlamı olmaz.İdrake dönüşen bilginin karşısında da hiç kimse duramaz, çünkü idrake dönüşen bilgi, artık bireyin hücrelerine kodlanmıştır ve yaşamının çerçevesini oluşturur.

İdrake dönüşmüş bilgi, artık bireyin değerlerini oluşturur ve değerlere dönüşen bilgide artık kişinin günlük yaşamına yön veren davranışlarını ve alışkanlıklarını belirler…

(Necdet Ergün)



