Orhan Baylan gibiler hiç azınlıkta değil ki...

Hatta , çok daha rahat konuşabildikleri zaman ve ortamda yaşamıyorlar mı?

Bu defa, ucu biz Kıbrıslılara dokundu diye çok ağırımıza gitti doğal olarak...

Bunlar maşa da, esas bunların bu rahatlıkta olmasına olanak sağlayanlara baktık mı hiç?

onlara gerekeni söyleyebildik mi?

Esas aktörlere bir şey demeden (hatta onlara methiyeler düzerken), figüranlara veryansın etmek ne kadar tutarlı bir davranış olur ki...

Bu arada, aktörlere sorsan, "olur mu ,biz da hiç tasvip etmeyiz bu örümcek beyinlileri" deyecekler ya, ona da inananı....

(Mehmet Güneyli)



Taşkent Doğa Parkı’nda rastgele bir noktada yapılan çalışma sırasında toprağın içinden çıkanlar... Bu çöpler kim bilir kaç yıldır oradalar!

Bundan 1000 sene sonra eğer insanoğlu hala daha varsa toprak katmanlarına baktıklarında bizim için hiç ama hiç iyi şeyler söylemeyecekler...

Başka bir Dünya yok, bunun içine edince ne yapmayı planlıyoruz acaba? Çöp ev haberlerini geçin artık çöp ülke olduk bu konuda birşeyler yapmanın vakti gelmedi mi?

(Kemal Basat)



Son alınan 9 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu kararlarının 38. maddesi gerçekten dikkat çekici ve ilginç.

Madde 38. Ülkemizde artan vaka sayıları nedeni ile daha önce 8 Nisan 2021 tarihinde alınan internet kafelerinin açılma kararının iptal edilmesine karar verilmiştir. Önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

8 Nisanda aç, 9 Nisanda kapat. Ülkede internet kafe sayısı topu topu 9. Kimisi zaten battı. Demek ki artan vakaların suçlusu ya da günah keçisi 75 gündür tamamen kapalı olan bu 9 internet kafedir. Belki de, açık olsalar virüsü onların yayacaklarına dair bilimsel bir kanıt vardır.

Buradan geçimini sağlamaya çalışan gençlerimizden bazılarını şahsen de tanırım, üniversitede öğrencilerimdiler çünkü. Bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar, sistem programcıları. Pırıl pırıl gençler, bizim asla anlayamayacağımız dilleri konuşan, yazan, uygulayan, geleceğin bilgisayar dünyasına yön verecek yetenekli gençler. Kanada’da, Amerika’da olsalar, önlerine ipek halı döşenen çocuklar bunlar.

Gözümle gördüm, bu genç insanlar pandeminin başından itibaren gerekli bütün önlemleri almışlar, dünyanın masrafını yaparak her bilgisayar arasına cam panolar yaptırmışlar, otomatik, alarmlı ateş ölçerler, dezenfektanlar yerleştirmişler, hijyen ve mesafe kurallarına harfiyen uymuşlar. PCR testlerini yaptırmışlar, dün de bir ümitle işyerlerini açmışlar. Hem de gereğini bir türlü anlayamadığım ‘azami iki saat bilgisayar kullanımı’ şartıyla. Kılı kırk yararak yani. Ne ki, ‘geriye kalan çalışanlarını da kaybetmemek için’. Ne yazık ki hevesleri kursaklarında kaldı. Yazık değil mi bu gençlere?

(Zeka Mazhar)



Asla bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinde olmayın. O yılan, bir gün mutlaka sizi de sokacaktır.

Adaletsizliğe şahit olup göz yuman insanlar, haysiyet ve onurlarını kaybetmeye mahkumdur.

Bir kişiye karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir.

(Derviş Atakan)



İçinde öfke var; Erhan Arıklı var; Faiz Sucuoğlu var; Sadık Gardiyanoğlu var; Bertan Zaroğlu var...

Partiyi aile şeysi gibi görme var...

bırakınız siyaseti parti başkanlığını kazanan yapsın. Yoruldunuz, yordunuz. Memleketin başka derdi mi yok

(Hüseyin Ekmekçi)

