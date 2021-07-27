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“Dikkat çukur” uyarısı neden yok?

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir çevre duyarlısı vatandaşımız, ülkemizde bazı şeylerin hiç denetlenmediğini ve bu nedenle yapılanın yapıldığı gibi bırakıldığını ve çevreye tehlike saçtığını dile getirerek, bizlere gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

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“Dikkat çukur” uyarısı neden yok?
 
Fotoğrafta görüldüğü gibi kaldırım yanında bir çukur bulunduğunu ifade eden vatandaşımız, “Bu çukur zamanında belki de su isale hattının kontrolü için açılmıştı. Ancak ihtiyaç duyulmayarak o şekilde bırakıldı. Ama bu çukuru fark etmeyen gerek çocuklar gerekse yetişkinler içine düşerek yaralanabilirler. Hatta ellerini ayaklarını bile kırabilirler” diye konuştular.
Bu çukurun ya önüne veya yanına bir uyarı levhasının konulması gerektiğini dile getiren duyarlı vatandaşımız “Ama bizim ülkemizde kim kime dum duma. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Avrupa ülkelerinde böyle bir çukur açılsa. En az 10 metre önünden şerit çekilir ve uyarı levhası konulur” diyerek biraz Avrupalı yaşamak gerektiğini sözlerine ekledi.
 
 
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