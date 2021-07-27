Rezillik!

“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu geri alırım” tehdidi, Türkiye’nin “seni ülkeme almıyorum, geri git” demesi…

Hepsi ama hepsi Kıbrıslı Türklere yurtsuzluğu dayatan birbirine eş zihinlerdir…

“Senin kafesinin kapısı benim kontrolümde” kafası bu!

O nedenle uluslararası kabulü olan yeni bir “Birleşik Kıbrıs” devletine siyasi eşit ortaklıktır gelecek…

(Cenk Mutluyakalı)





Memlekete geldim ve kafam çok karışık. Garip bir köşe kapmaca.

“Bizim Avrupa’da” diye başlayan cümleler ile dalga geçiyorum hem kendim, hem hayat hem ülke ile.

Ama burası tımarhaneye dönmüş.

Kantarın topu kaçmış.

Kayış kaymış.

Dingil kopmuş.

9 günlük bayram tatili sonrasında yine covid hortladı. Veya memlekette olduğum için daha hassas davranıyorum.

Her taraftan Pozitif Vaka haberleri geliyor.

E 9.5 milyonluk ülkede kapmadığım hastalığı burada kapmamak için eve kapanmak tek çare.

Kimseyi göremeyeceksem ve eve kapanacaksam tatilin ne anlamı kaldı.

Ancak her tarafta Pozitif Vakalarda ciddi artış var.

Bu ruh hali ile yaşamak çok korku verici.

Arkadaşlar Allah size sabır versin.

(Oshan Sabırlı)







Kıbrıslı Türkler kıskaç altında ;

1. TC kendisi için sakıncalı olduğu gerekçeli black list'e aldığı Kıbrıslı Türkleri ülkesine almıyor.

2. KC bazı Kıbrıslı Türkleri için pasaport ve kimlikleri iptale gitmek istediklerini açıkladı.

3. İçimizdeki bazı mareşal müşavir rütbeli isbirlikçiler KKTC ve egemenlik eşitlik politikalarını kabul etmeyen Kıbrıslı Türkleri KKTC kimliklerini bırakıp güneye gidip orada yaşamaya çağırıyor.

Eski tabirle " NE İSA'YA NE MUSA'YA " yaranamadık gitti.

(Hüseyin Öztörel)





Bu ara kimi duysam Covid.. Köyde bile 10 günde 15 pozitif vaka ..bir çok temaslı.. Yani ne olacak bu sorumsuz vurdumduymaz sürecin sonu..alim olmaya gerek yok değil mi?!Şu bir gerçek sağlık sistemsizliği de var test sonucları geç çıkıyor sıralar uzun bekleme uzun..yanlış insanlara sonuçlar gönderiliyor sadece bana 3 yanlış bildirim yapıldı.. Aşı olun diyorsunuz e asi olmaya gidene asi yapılmadığı söyleniyor..denetim zaten yok böylelikle gezen gerizekalilar da var!!Devlet aciz içinde.. Ee bıktık alayınızdan!!!Ha tüm bunlar yetmez bir de asi karşıtlığı!!Alemin akıllısı sizsiniz bizde kafa yok çünkü.. ama sizlerin bu sorumsuzluğu yeni bir dalgayı tetikleyecek bu da açık.. Hastanelerden gelen haberler ürkütücü.. çok cesursunuz vallahi dilerim bunun ceremesini ne siz cekersiniz ne de bizlere çektirirsiniz!!!

(Bala Kayadelen)





Eleştirinin İki Şekli...

İki eleştiri şekli vardır...

Birisi yıpratmak zarar vermek için yapılır... Diğerisi de Daha doğruların yapılması adına yapılır...

Birincisini yaparken siyasetten veya çıkar olarak Fayda görebilirsiniz...

ikincisinde siyasetten de ekonomik olarak da kesinlikle zarar görürsünüz...

Birincisinde tabi ki eleştirecek muhalefettir yapar, ya da ne olacak adamın hakkıdır, işi yapılsın bağırmasın derler...

İkincisinde alemin doğrusu sen misin, Derdin nedir, Kendine de bir şey istemiyorsun, niye bağrıyor der suçlu olur hedef yapılırsınız...

Birincisinde destek bulur, menfaatlar İçin ortak bir zemin bulunur, taraftarı da olur..

İkincisinde haklarını savunduğun kitlenin içindeki insanlar bile aleyhinde olur...

Birincisinde aradan zaman geçince çaldı çırptı hep kendine çalıştı derler..

İkincisinde Eşeğe benzer bunca yıldır görev yaptı bir bok yapamadı derler...

Birincisi destek, beğeni taraftar bulur...

İkincide yazının altına beğeni bile konmaz korkulur...

Siz Hangi guruptasınız, acaba...

Yazılarımın altında çiçek ve Böcekler kadar beğeniyi göremiyorum da...

(Gürsel Uzun)

