Devlet 40 milyon TL’ye boru döşemek yerine 80 milyon TL’yi havaya atıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, devlet olarak iş becerisi olmayan hantal bir yapıya sahip olduğumuz için üretim alanında üreticinin büyük kayıplar yaşadığını ayni zamanda devletin kasasından milyonlarca TL’nin havaya gittiğini belirterek bununla ilgili bir örnek vererek sitemlerini dile getirdiler.



Vatandaşlarımız, Geçitköy’den Mesarya ovasına olan mesafenin yaklaşık 50 km olduğunu belirterek bize gönderdikleri fotoğraftaki 30 inç borunun 6 metresinin ise 520 dolar olduğunu kaydettiler. “Yani, bu mesafedeki bir boru hattı için gerekecek borunun fiyatı 4 milyon 330 bin dolar. Bizim parayla 32 milyon lira” diyen vatandaşlarımız kazma gömme bedeli de fazla fazla 8 milyon koyduğumuz zaman toplam 40 milyon TL olacağını vurguladılar.

KKTC'de arpa, buğday ekili alanın yaklaşık 650 bin dönüm olduğunu ve bu sene kuraklık için devletin ödeyeceği tazminatın yaklaşık 80 milyon lira olacağını ifade eden vatandaşlarımız “Yani, adam iki baraj yapıp 80 km denizden su getirdi. Ama sen Tarım Bakanlığı olarak Mesarya’ya bir gara hortumu döşeyemedin ve iki katı parayı havaya veriyorsun.” diyerek sitemlerini paylaştılar.



