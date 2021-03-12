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Bu zihniyetle her yer çöplük olur

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Mesarya bölgesi köylerinden Vadili’den bazı işyerleri ve marketlerin her gün çıkan kartonların geri dönüşüme gitmesi için ulaştıkları bir geri dönüşüm şirketinden aldıkları cevapla şok oldukları bildirildi.

Bu zihniyetle her yer çöplük olur

Aldığımız bilgilere göre, Vadili’de bazı işyerleri ve marketlerin her gün neredeyse bir kamyonluk karton kutu ve benzeri atık malzemeyi boşa harcadıkları için Lefkoşa’daki bir geri dönüşüm şirketine ulaşarak bu karton kutu ve benzeri atıkları geri dönüşümde değerlendirmek için gelip almaları konusunda talepte bulundukları belirtildi. Ancak bu geri dönüşüm şirketinin kendilerinden bu atık malzemeleri toplamak için her seferinde 200 TL talep ettiği bildirilirken işletme sahiplerinin bu bilgi karşısında şok oldukları kaydedildi.
İşletme sahiplerinin geri dönüşüm şirketine malzeme sağlamalarına rağmen üstünden para talep etmesine anlam vermeyerek “Bu zihniyetle her yer çöplük olur” dedikleri belirtildi. 
 
 
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