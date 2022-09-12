Çevreyi kendi elimizle yok ediyoruz. Çünkü ne kadar çöp ve atık varsa doğaya gelişi güzel bırakıyoruz





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün aile ziyareti için gittikleri Yeni Boğaziçi sınırları içindeki Yıldırım köyüne girmeden önce karşılaştıkları manzaradan dolayı adeta kahrolduklarını dile getirerek isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Yıldırım köyü ile Atlılar kavşağı arasında bulunan ve çok önceden buradan havara toprak alınması sonrasında oluşan çukur alanların bugünlerde çöplük haline gelmeye başladığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “çevreyi kendi elimizle yok ediyoruz. Çünkü ne kadar çöp ve atık varsa doğaya gelişi güzel bırakıyoruz” dediler.

Köye gittikten sonra aldıkları bilgide ana yolun batı tarafında bulunan çöplerin bir süre önce belediye tarafından temizlendiğini ancak kendini bilmez kişilerin bunu görmezden gelerek yine çöplerini buraya döktüklerini veya bıraktıklarını öğrendiklerini söylediler.

Öte yandan yolun doğusundaki derin çukurların içerisine de kamyonlar tarafından molozlar boşaltılmaya başlandığını belirten vatandaşlarımız, buraya da dökülen molozların kendini bilmez birileri tarafından yakıldığını ve buradan yayılan dumanların bölgeyi adeta zehirlediğini ifade ettiler.

Buraya kesinlikle birilerinin gözetmen olarak konulması gerektiğini kim çöp dökerse en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız Çevre Dairesi ve Belediyeyi göreve davet ettiler.

