“Bunun adı hırsızlık”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Lefkoşa sakini vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla ülkede denetimsizlik nedeniyle esnafın geldiği noktanın hırsızlık olduğunu belirterek sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız fotoğrafta görülen küçücük bu ampulün yandığını belirterek “Gerekli olunca Lefkoşa’nın ünlü bir elektrik aletleri satıcısından yenisini aldım. 150 lira dedi verdim. Ancak merak ettim, Göçmenköy’deki Talat ve Oğullarından fiyatını sordum. Aynı lambacık 85 lira. Yani yarısı” diyerek sitemi dile getirdi.

Bu lambanın tıpa tıp aynisinin iki ayrı firmada nasıl bu kadar büyük fiyat farkıyla satıldığını sorgulayan vatandaşımız, bunun adının hırsızlık olduğunu, hırsızın esnaf, parası çalınanın ise vatandaş olduğunu ifade etti.

Piyasada denetim olmadığı sürece vatandaşın daha bu şekilde birçok defa daha soyulacağını söyleyen vatandaşımız yetkililerin piyasada denetimi artırmasını talep etti.

