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Bu gidişle Girne bir septik kuyuya dönecek

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, Girne’nin gün geçtikçe gerek doğasının gerekse denizinin katledildiğini savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitelerini ifade etti.

Bu gidişle Girne bir septik kuyuya dönecek
 
Vatandaşımız, “Girne’mize Çin Seddi yapılmaya çalışırken bir başka boyut da 10 yaşındaki oğlum tarafından resimlendi. Bu oteller yapılıyor ancak hiçbir denetime maruz kalmıyor herhalde” diyerek birçok otelin kanalizasyon sularını denize boşalttığını iddia etti.
Karaoğlanoğlu bölgesinde (Doğu tarafı) dışarıda oturulmadığını belirten vatandaşımız, “Bu gidişle koca bir septik kuyuya çevirecekler Girne'yi” diyerek sitem etti. Resimde denizin ortasında görünen bulanıklığın ne yazık ki herkesin düşündüğü şey olduğunu iddia eden vatandaşımız, bu gidişata bir son vermek gerektiğini ifade ettiler.
 
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