Neredeyse 6 aydır kapalı olan barlara içki ruhsatınızı yenileyin yenilemezseniz izniniz iptal olacak çağrısı yapıldı.

Bu başvuru için sigorta ve diğer prim borçlarınız olmaması gerek.

1 aydır kapalı olan kuaför güzellik salonu gibi yerler de dahil herkese elektrik borcunu ödemezseniz elektriğiniz kesilecek mesajı gitti.

Halen kapalıdır iş yerleri.

KKTC’de yaşamak...

(Ahmet Özsoy)



Maaşlar ödensin diye, vatandaş başına bin TL borçlanıyoruz. Sadece maaş için. Sağlık çalışanlarının ek mesaisi falan da ödenecek değil. Devlet dediğimiz olgu, mali olarak bu kadar dipte, Mart maaşları için borçlanacak bir limit de yok. Bu ay yırttık, ya sonra?

Bu ay kamu maaşları eksiksiz ödenecek. Yalnızca “ileride ödenmek üzere” her kamu çalışanının maaşına yüzde 10.5 zam yapılmayacak. 3 aylık bir zam yapmama bu. Dediğim gibi, geri ödeme yapılacak. Özel sektör çalışanına ise, “bakanlık ikna olursa” 1500 TL destek.

Geçen gün mecliste saatlerce kürsüden salona, salondan kürsüye kavga- gürültü… Milletin meclisinde ne üretildi? “Sen de haklısın, sen de haklısın…” Başka? Yasa, tüzük? İşçinin emekçinin sorununa çare? Hiçbiri yok. Oturduk, izledik ve haklıyı bulduk. Meclis, TV tartışma programına döndü. Bir şey üretmiyor

Başbakan Ankara yolcusu. Hükümetle ilgili değişikliği yaptı, maaşı borçlanarak düzdü, geriye kaldı 2021. Ankara’da imzalanacak mali protokolle, 2021’de icraat- maaş dengesi kurulacak. Kamusal yapımız bozuk, bu yönde “imzaya bağlı” bir karar alınacak mı? Göreceğiz.

“Öğrencilerin parasını neden devlet ödüyor?” Sendikacılar ayaklandı… Sadece sendikada oturup, hiçbir değer üretmeyen, “üyem daha çok maaş özlük hakkı alsın” fikrinden başka da fikri olmayanlar var. Öğrenci, sizden daha fazla katma değer üretiyor diye olabilir mi? Piyasa da öğrenciyi bekliyor diye olabilir mi?

Öğrenciler uygulamalı fakülteler için gelecek. Karar Şubat ayı başında yapılan bakanlar kurulunda alındı. Seferler sıklaşacak. Öğrenciler 10 ya da 14 günlük garantinada kalacak. PCR testi yapılmasının ardından garantinadan çıkacak. 3 haftada 3 bin öğrenci geldi. 17 bin öğrenci bekleniyor.

(Hüseyin Ekmekçi)



Faizin arıtılmasına rağmen döviz yükselişe geçti, çok yakında "Eyyyy faiz lobisi....." naralarını duymaya hazır olun.

(Gökhan Öztürk)







Ekonomiye katma değer kazandıran, sıcak para harcayan, istihdam imkanı sağlanmasına katkısı olan, üniversite öğrencilerimizi getirmek için gerekli bir plan yap sonra çıkıp şov yapacaksın diye bu konuyla alakalı açıklamalarının ayarını kaçır, gelecek öğrenci sayılarını gerçekleşecek olanın çok üstünde sayılarla açıkla, uçuş kısıtlamasını plansız programsız alel acele iptal et , şu kadar ayırdım devlet bütçesinden bu işe diye afaki yüksek rakamlar zikret, vatandaş ile üniversite öğrencilerini karşıya karşıya getir...

Böyle bir yönetim anlayışı bu ülkedeki sıkıntıları çözeceğine , ateşin üzerine benzin dökmekten başka bir şeye yaramıyor....

(Ersin Semi)



Memleketin haline bakar mısınız!

Ekonomi bakanı, tüm sektörler can çekişirken bankalarda kredi verecek para kalmadığını söylüyor.

Kalkınma Bankası'nın başına, bir başka kamu bankasının başındayken görevini kötüye kullanıp zarara uğratan bir yönetim kurulu başkanı atanıyor ve batırma operasyonu kaldığı yerden devam ediyor.

Başbakan, çocuklar gibi şen Ankara için bavul yapıyor.

Vicdansız dedik olmadı.

Arsız dedik olmadı.

Görgüsüz dedik olmadı.

Efendiler!

Siz, halk eğlensin diye sirkte "amuser" değilsiniz.

Üstünde tepindiğiniz devlettir, halkın bugünüdür, yarınıdır!

(Erkut Şahali)