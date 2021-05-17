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Bu gibi araçların trafikte işleri olmamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkede son zamanlarda trafikte polis denetimlerinin oldukça sıklaştığını belirterek, buna rağmen fotoğraftaki gibi araçların nasıl yollarda olduğunu sorguladılar.

Bu gibi araçların trafikte işleri olmamalı
 
Özellikle anayollarda bu gibi araçların yollarda olmaması gerektiğini belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz hafta Lefkoşa –Mağusa anayolunda ilerlemeye çalıştığımız sırada fotoğrafta görülen kamyon önümüzde bulundu. Kamyon hızlandıkça biz adeta duman altı oldu. Bu kamyon sürücüsü arkasında taşıdığının ne olduğunu hiç mi bilmiyor acaba? Kumlar ve toz toprak yola dökülüyordu” dediler.
Trafik polislerinin trafikte sadece araç kayıt veya sürüş ehliyetlerine değil araçların her şeyini kontrol etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu ve bunun gibi kamyon sürücüleri yüzünden kazayla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bir örtü çekmek çok mu zor?” diyerek sitemlerini paylaştılar..
 
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