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“Böyle fotoğrafları ancak İstanbul’da görebiliriz diye düşünüyorduk”

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“Böyle fotoğrafları ancak İstanbul’da görebiliriz diye düşünüyorduk”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Lefkoşa sakini vatandaşımız geçtiğimiz gün yaşadıkları apartman dairesinden dışarıyı seyrederken çektiği fotoğrafı bizlere göndererek sitemlerini dile getirdi.
Vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi bir yaşlı kadının apartman önünde bulunan çöp konteyneri içinde bulunan poşetleri karıştırarak birşeyler almaya çalıştığını aktararak “Bu fotoğraf insanların ülkede ne duruma geldiğini gösteren bir fotoğraf karesidir. Böyle fotoğrafları ancak İstanbul’da görebiliriz diye düşünüyorduk. Ancak artık ülkemizde de görmeye başladıysak vah ki ne vah.” diyerek üzüntüsünü paylaştı.
Vatandaşımız, yaşlı kadının bir emekli veyahut yardıma muhtaç biri olduğunu düşündüğünü belirterek “Yaşlılarımızı bu kadar güç duruma düşüren bu ekonomik durumun acaba devlet ne zaman farkına varacak” diyerek hükümetin pahalılığa çare bulması gerektiğini sözlerine ekledi. 
 
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