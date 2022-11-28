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Manzara güzel ama yolda tehlike büyük

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Esentepe /Alevkayası/Değirmenlik yolu muhteşem oldu ama tehlike büyük

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Manzara güzel ama yolda tehlike büyük

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Esentepe sakini bir vatandaşımız, Esentepe’den Lefkoşa’ya gitmek için kısa yol olarak kullanılan Esentepe-Alevkayası-Değirmenlik yolunun uzun zaman sonra asfaltlandığını belirterek yolun çok güzel olduğunu fakat tehlike içerdiğini belirterek dün kullandığı bu yol ile ilgili uyarısını çocuğuyla yaşadığı diyalogu bizlerle paylaştı.
Esentepe sakini vatandaşımız “İlkönce Esentepe /Alevkayası/Değirmenlik yolu muhteşem oldu. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Ama bugün 3 yaşında oğlumla bu yolu kullandık” diyerek manzarının güzel ancak yolun büyük tehlike içerdiğini küçük oğlunun bile fark ettiğini aktardı.
“Tamda bu noktada 3 yaşındaki oğlum aynen şunu dedi "baba buradan aşağa düşersek bizi nasıl bulacaklar" Evet lütfen birisine bir şey olmadan gerekli tedbirler alınsın...” diyerek yetkilileri birilerinin canının yanmadan bu yola çelik bariyerler koymaya deva etti.
 
 
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