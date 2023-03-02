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Belediyeler Çam kese böceğiyle mücadeleye hız verdi

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Belediyeler Çam kese böceğiyle mücadeleye hız verdi
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, başta ülkemizde olmak üzere ada genelinde görülen çam kese böceği zararlısıyla mücadele için belediyelerin çalışmalara hız verdikleri bildirilmekte.
Geçtiğimiz hafta Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin kendi bölgesindeki ormanlık alanlarda başlattığı ilaçlama çalışmalarına bu hafta Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nin de başladığı gelen bilgiler arasında bulunuyor.
Aldığımız bilgilere göre, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi sınırları içinde Geçitkale İlkokulu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, Serdarlı köyü ve Geçitkale köyleri başta olmak üzere çam ağaçlarına teker teker biyolojik ilaçlama yapılmaya başladığı kaydedildi.
Bu şekilde biyolojik ilaçlamaların ilerleyen günlerde tüm belediyeler tarafından yerleşim yerlerine yakın yerlerde yapılmasının beklendiği bize gelen haberler arasında yer alıyor.
 
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