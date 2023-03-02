Tabelayı takan yok

Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, ülkemiz genelinde trafik levhaları ve kurallarının sürücüler tarafından her zaman ihlal edildiğini ifade ederek bunun son örneğini dün Gazimağusa’nın Surlariçinde Namık Kemal Meydanı bölgesinde gördüklerini dile getirdi.

Vatandaşımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi koskocaman ‘Park yapılmaz’ tabelasına rağmen araç sürücüsü hiç çekinmeden aracını tabelanın dibine bırakıp gitmiş” diyerek bu araç sürücüsünün ya trafik tabelalarını hiç bilmediğini ya da trafik tabelalarını takmadığını vurguladı.

Trafik tabelalarının konulma sebeplerinin trafiği düzenleme ve trafikte sorun yaratan yerleri rahatlatmak için konulduğunu belirten vatandaşımız “Bu aracın olduğu sokak genelde yayaların kullandığı bir sokaktır ve buraya daha çok turistler gelip gitmekte. Ancak bu araç sürücüsü bunun farkında değil herhalde” diyerek sitemini bizlerle paylaştı.

