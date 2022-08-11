Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa’da bir eczaneden aldıkları ilacın ayni gün içinde Karpaz bölgesindeki bir eczaneden daha ucuza alındığını belirterek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’dan Karpaz’a yolculuk yapmadan önce ismini vermek istemedikleri bir eczaneden fotoğrafta solda bulunan ilacı 190 TL’ye aldıklarını ve eve gittiklerini ancak bu ilacı yanlarına almayı unuttuklarını belirtti.

Yola çıkıp Karpaz bölgesine gittikleri zaman ilacı yanlarına almayı unuttuklarını fark ettiklerini anlatan vatandaşlarımız “Karpaz bölgesinde bir eczaneden durum bu ilacı almak durumunda kaldık. Ancak ilaç fiyatının Lefkoşa’dan neredeyse dörtte bir tutarında daha ucuz olduğunu görünce şok olduk” dediler.

Lefkoşa’dan aldıkları ilaca 190 TL verirken, Karpaz bölgesinden aldıkları ayni ilaca ise 144 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Bu kadar fiyat farkı nasıl olur? 3-5 veya 10 TL olsa anlarız. Ancak ecza depolarının bulunduğu Lefkoşa’da daha pahalı olması düşündürücü” diyerek sözlerini tamamladılar.

