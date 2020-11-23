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Asırlık hurmalar kurudu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin simgelerinden olan hurmaların son yıllarda birer birer kurumaya yüz tuttuğunu ifade ederek, bu konudaki sitemlerini bize gönderdikleri fotoğrafla paylaştılar.

Asırlık hurmalar kurudu

Vatandaşlarımız, ülkeye yaklaşık 10 yıl önce getirilen hurma ve benzeri ağaçların hiç kontrol yapılmadan ve ilaçlanmadan dikilmesi sonrasında ülkemizde hurma ağaçlarının kurumaya başladığını belirterek, bu konuda bazı belediyelerin çalışmalar ve ilaçlamalar yaparak hurmaları kurtarmaya çalıştığını kaydettiler.
Ancak her geçen gün neredeyse asırlık olan birçok hurma ağacının kuruduğunu gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Hem oldukça zengin bir içeriğe sahip meyvesi hem de doğal bir güzelliği olan hurma ağaçlarının kuruması içimizi acıtıyor” diyerek sitem ettiler.
Ülke genelinde hurma ağaçlarının kurtarılması için devletin bir seferberlik ilan etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız bu gidişle ülkede hurma ağacı kalmayabileceği endişesi taşıdıklarını sözlerine eklediler.
 
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