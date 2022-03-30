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“Altın mı yoksa asma yaprağı mı anlamadık”

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Vatandaş asma yaprağının fiyatı karşısında şok yaşadı

“Altın mı yoksa asma yaprağı mı anlamadık”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ilkbahar aylarının yaşandığı ülkemizde ağaçların da yeşermesiyle birlikte birçok sebze ve meyve türünün de reyonları süslemeye başladığını ancak bazı sebze ve meyvelerin yanlarına yanaşmaya korktuklarını dile getirerek, bunun nedenini bize gönderdikleri bir fotoğrafla aktardılar.
İlkbahar mevsiminin önemli sebzelerinden biri olan asma yaprağının bugünlerde reyonlarda yerini almaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız, ancak meraklısı ve sevenlerinin karşılaştıkları resimdeki fiyat nedeniyle şoka uğradığını dile getirdiler.
Vatandaşlarımız, “Markette gördüğümüz asma yaprağı fiyatı karşısında adeta bir şok yaşadık. Satılan asma yaprağı mı yoksa altın mı anlamadık. Bir kilo asma yaprağı 235 TL mi olur?” diyerek sitemlerini aktardılar.
Özellikle piyasaya yeni çıkan bir ürünün bu kadar yüksek fiyattan satılmasının bir anlamı olmadığını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, “Nihayetinde bulunmaz hint kumaşı değil ya. İki hafta sonra her yerde satılmaya başlanacaktır” diyerek bu fiyata tepkilerini gösterdiler.
 
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