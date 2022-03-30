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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
 
Şimdi tüm belediyeler eylem yaptığına göre nasıl olacak bu iş? Hükümeti konuşmuyorum nedir hükümet dışındaki partilerin düşüncesi? belediyelerin hiçbirini kapattırmayız? Yoksa bizim belediyeleri kapattırmayız? Bir de muhalefet ve sendikalara bir sorum daha var. Yapılmayan prosedürlerden dolayı yıllardır hakkı yenen belediye çalışanları ile ilgili düşünceleriniz nedir? 10 yıldır hakettiği mevkiyi ve maaşı alamayan belediye emekçileri ile ilgili düşünceleriniz nedir? Ondan da hükümet sorumlu? Siz ne yaptınız 10 senedir? Samimi değilsiniz üzgünüm. Herkes bir net konuşsa da biz de net anlasak herkesin düşüncesini…
(Merter Refikoğlu)
 
 
Yok!
Ev var, tapu yok
Araba var,yol yok.
Hastahane var,ilaç yok.
Okul var,eğitim yok.
Direk var,elektrik yok
Mal var,para yok
Toprak var,eken yok.
Ürün var,kalite yok.
İş var,işleyen yok.
Çalışan var,sömürmeyen yok.
Örtü var, edep yok.
Cami var, vicdan yok.
Meclis var, halk yok
Yasa var, takan yok.
Çok olan var,paylaşan yok.
Muhtaç var,el uzatan yok.
Hırsız var,yakalayan yok.
Ülke de talan var,gören yok.
Selan okunmuş, Kıbrıslı;
Haberin yok...
(Eralp Şerifoğlu)
 
Vallahi Bilmiyordum...
Öğrendikçe de sizinle Paylaşıyorum...
Bizim AKSA İle yaptığımız anlaşma yap işlet Devret değilmiş...
Bizim AKSA İle yaptığımız Anlaşma Kira Bedeli artı Yakıt Bedeli üzerine imiş...
Allah Aşkına kim yapar böyle bir antlaşmayı...
Ahmet Uzunun Maliye Bakanlığı Döneminde yapılmış, Biz de uzattık...
Ahmet Uzun dönemiydi yanlışım Yoksa memurdan be Emekli maaşlarından kesinti yapılmış 4 Ünite Jeneratör alınacak ve bu çile bitecek diye...
Ne Oldu... Bitti mi... ya da Bitecek mi...
Bu gün İçkiye, Sigaraya Zam Yapıldı, Allah’ına Yüklediler millet içtikçe Borçlar ödensin diye...
Millet kendinden geçene kadar, hatta hepimiz alkolik olsak da bu hesap kapanmaz...
Kapanmaz çünkü katlanarak yazıyor...
Ne Pandemi dendi, ne olağan üstü hal yıllardır açtır çatır ödüyoruz amma borçlar azalacağına hep çoğalıyor...
Bitmedi, Bitmeyecek de...
Bu çark böyle kazan kazan üzerine Kuruldu Böyle de gidecek bizler de haraç öder gibi ödemeye devam edeceğiz...
(Gürsel Uzun)
 
Başbakan'ın "Alkol zammı yeniden değerlendirilecektir" açıklaması bu ülkenin nasıl yönetildiğinin göstergesidir. Evet tek sorunumuz Alkol zammıdır Sn. Başbakan...
(Göktürk Ötüken)
 
Yasalara uymayan, mahkemede dava kaybeden, seçim zamanı mevcut iktidara açık destek olan, Türkiye siyasetine karşı olanları hain ilan edenlerden bazıları şimdi sokakta eylem yapıyor.
Savunuyorsanız arkasında durun insanların. Şimdi karşılarına çıkıp eylem yapmayın!
Neyseniz o olun!
Büyükkonuk Belediyesi de gelirse Meclis önüne eyleme o zaman taşlar tam yerine oturacak.
(Ahmet Özsoy)
 
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