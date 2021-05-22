Triatlon heyecanı İskele’de başladı

Triatlon Federasyonu 2021 sezonunun ilk yarışını İskele’de düzenlerken sprintte Ekrem-Püren, olimpikte Berk-Ayşa birinci oldular

Ülkemizde her geçen gün büyüyen ve gelişen spor branşlarından olan triatlonda 2021 yılının ilk yarışı İskele’de gerçekleştirildi.

Noyanlar sponsorluğunda düzenlenen İskele Gençlik Triatlonu müthiş bir organizasyon ile sona erdi.Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon yarışlarının en kalabalık katılımlarından biri ile gerçekleşen İskele triatlonunda sprint mesafede erkeklerde Aspava’dan Ekrem Kaide, kadınlarda Ares’ten Püren Eda Gözer birinci geldi. Olimpik mesafede erkekler birinciliğini Aspava’dan Berk Bağrıkara kazanırken, kadınlar birinciliğini Ares’ten Ayşa Küçükaçka elde etti.

İskele Gençlik Triatlonu’nda sporcular sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koştu. Olimpik mesafede ise sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpik mesafede takım halinde yarışan sporcuların da mücadelesi kendi içinde nefes kesti.

Yaklaşık 60 sporcunun mücadele ettiği İskele Gençlik Triatlonu’nda ilk kez düzenlenen Sağlık İçin Triatlon kategorisi büyük ilgi gördü. Sprint mesafede lisanssız sporcuların takım oluşturarak mücadele ettiği Sağlık İçin Triatlon kategorisinde 71 yaşından 18 yaşına kadar vatandaşlar mücadele etti.

Görkemli bir organizasyon ile gerçekleşen yarışı KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ve yüzlerce spor sever yerinde izledi.

