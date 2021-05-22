Denner, Kantara’da zirveye tırmandı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Holding Tirmanma Şampiyonası 1. Yarış tamamlandı.

Mersinlik ile Kantara arasındaki etapta gerçekleştirilen yarışı Deniz Denner-Ömer Topçu kazandı. İkinci Doğa Koyuncu, üçüncü Ahmet Öksüzoğluları-Hüseyin Evliya oldular.

