Denner, Kantara’da zirveye tırmandı

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Holding Tirmanma Şampiyonası 1. Yarış tamamlandı.
Mersinlik ile Kantara arasındaki etapta gerçekleştirilen yarışı Deniz Denner-Ömer Topçu kazandı. İkinci Doğa Koyuncu, üçüncü Ahmet Öksüzoğluları-Hüseyin Evliya oldular.
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