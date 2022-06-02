Taygun Erzurum’da sprint Kupası'nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’nun son dönemde elde ettiği derecelerle adından söz ettiren atleti Taygun Artan Özcihan, Erzurum’da Sprint Kupası’nda yarışacak. Bu yıl 7’ncisi yapılacak olan kupa, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Taygun Artan Özcihan yarışma öncesinde son çalışmasını Atatürk Stadı’nda antrenörü Celal Keleş nezaretinde yaparken, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da çalışmayı takip ederek başarılar diledi. Taygun Artan Özcihan ve Celal Keleş, 7. Sprint Kupası’na katılmak için 3 Haziran Cuma günü adadan ayrılacak.

