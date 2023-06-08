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ŞTO Erkek Atletizm takımı Türkiye Ortaokullar Şampiyonu

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ŞTO Erkek Atletizm takımı Türkiye Ortaokullar Şampiyonu
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Bursa’da gerçekleşen Türkiye Okullar arası Erkekler Atletizm Şampiyonası’nda, Şehit Turgut Ortaokulu (ŞTO) büyük bir başarı elde etti.
Şht. Turgut Ortaokulu Erkek Atletizm takımı 638 puanla Türkiye Ortaokullar arası Erkekler Atletizm Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Şampiyonada Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Bartu Güzel 60 metre Yıldız Erkek kategorisinde 7.44 derecesiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaşmıştı.
 
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