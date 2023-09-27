Şampiyon Melekler için koşulacak

Northernland Sports Fest’te 3 km’lik halk koşusu 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve geleceğin şampiyonlarını desteklemek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Eğitim Bursu’na aktarılacak

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve hazırlıkları süratle devam eden NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 29-30 Eylül, 1 Ekim tarihlerinde İskele LongBeach, PeraMackenzie’de gerçekleştirilecek.

Spor festivalinin en anlamlı organizasyonu 3 km’lik halk koşusu olacak. Tüm LongBeach sahilini kapsayacak olan İskele Belediyesi ile işbirliği halinde düzenlenecek halk koşusu 1 Ekim Pazar günü saat 11.00’de PeraMackenzie’den başlayacak ve eski İskele Çemberi’ne ulaşılarak aynı noktada tamamlanacak.

SAĞLIKLI YAŞAM ÖNCELİĞİ İÇİN KOŞU VE YÜRÜYÜŞ

1.5 km gidiş, 1.5 km dönüş şeklinde toplam 3 km’lik bir mesafeyi kapsayacak, sağlıklı yaşam önceliği ile düzenlenecek organizasyondan elde edilecek tüm gelir, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve geleceğin şampiyonlarını desteklemek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Eğitim Bursu’na aktarılacak.

KAYITLAR SÜRÜYOR

Yarış güzergahı dahilindeki yol yarış süresinde trafiğe kapalı tutulacak. Yoğun bir katılımın olması beklenen ve şu ana kadar yüksek bir kayıt oranına ulaşan halk koşusu için yarış anına kadar kayıt alınabilecek.

29 Eylül Cuma gününden yarış başlangıcına kadar festival alanından da kayıt alınacak ayrıca önceden kayıt yaptırmış olanlar da festival alanından göğüs numaralarını alabilecek.

