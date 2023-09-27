banner913
banner932
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
13 0
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
18 0
 
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
22 0
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
11 0
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
344 0
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
18 0
banner964

Darts Federasyonu’nun yeni başkanı Osman Cenkciler

banner476

banner974
Darts Federasyonu’nun yeni başkanı Osman Cenkciler
banner971
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) genel kurulu Salı gecesi gerçekleştirilirken, federasyonun yeni başkanı Osman Cenkciler oldu.
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na bağlı 22 birlik, dernek ve kulüpten yaklaşık 60 kişinin katıldığı genel kurulda, 10 yıldır federasyon başkanlığı yapan Gürtap Davutoğlu ile Osman Cenkciler başkanlık için yarıştılar. 36 oyun kullanıldığı genel kurulda Osman Cenkciler 19 oyla seçimi kazanırken, Gürtap Davutoğlu 17 oy aldı. Osman Cenkciler böylelikle çekişmeli geçen seçimi 2 oy farkla kazanarak Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun yeni başkanı oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.