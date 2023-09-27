Darts Federasyonu’nun yeni başkanı Osman Cenkciler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) genel kurulu Salı gecesi gerçekleştirilirken, federasyonun yeni başkanı Osman Cenkciler oldu.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na bağlı 22 birlik, dernek ve kulüpten yaklaşık 60 kişinin katıldığı genel kurulda, 10 yıldır federasyon başkanlığı yapan Gürtap Davutoğlu ile Osman Cenkciler başkanlık için yarıştılar. 36 oyun kullanıldığı genel kurulda Osman Cenkciler 19 oyla seçimi kazanırken, Gürtap Davutoğlu 17 oy aldı. Osman Cenkciler böylelikle çekişmeli geçen seçimi 2 oy farkla kazanarak Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun yeni başkanı oldu.

