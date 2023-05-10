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Hasan Ruso kabri başında anılacak

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Hasan Ruso kabri başında anılacak
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KKTC Atletizm Federasyonu’na uzun yıllar başkan olarak hizmet veren, ülke sporuna önemli katkıları olan Hasan Ruso, düzenlenecek anma töreni ile anılacak.
Ruso için 23. ölüm yıldönümünde 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü kabri başında tören düzenlenecek. Lefkoşa Kabristanlığında yer alacak anma töreni 10.30’da başlayacak. Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada anma törenine Ruso’nun sevenleri davet edildi.
 
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