Kortlarda Dünya Oto Cup 2023 heyecanı başladı

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 2023 olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir gün ertelenmesinin ardından 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
DÜNYA OTO CUP da 12 ve 16 yaş kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND
Larin Vural - Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/1
Deniz Abdullahoğlu - Hatice Kırçay 6/2 6/3
12 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND
Asım Aras Astan - JaydenDenız Sezginer 6/0 6/0
Erdal Arabacıoğlu - Asil Bataryacı 6/2 6/0
Toprak Ata Candan - Çağ Refikoğlu 6/4 4/6 6/0
Said Zeki Avcı - Devin Bedevi 6/2 4/6 (RT)0/2
Çınar Elmalı - Arel Şahin 6/3 6/0
Sarp Solyalı - Poyraz Vural 0/6 1/6
16 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND
Sevinç Oğan – Girne Umut Yerebakan 6/7 2/6
Emine Karagözlü - IvanaSılıch 6/4 6/2
PolinaSlobodeniuk - Almira Akşahin 1/6 1/6
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