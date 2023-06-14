Cahitoğlu şampiyonları kabul etti

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Okul sporlarında atletizm branşında büyük bir başarı elde eden Şehit Turgut Ortaokulu erkek takımını kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel’in yoğun programından dolayı Şehit Turgut Ortaokulu’nu kabul eden Hüseyin Cahitoğlu hem okul idarecilerini hemde sporcuları elde ettikleri başarılarından dolayı kutlayarak tebrik etti. Şehit Turgut Ortaokulu’nu kabulde yer alan Okul Sporlarından Sorumlu Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu yaptığı açıklamada uzun yıllardan sonra ilk kez Türkiye’de Atletizm Şampiyonası’nda başarılı olmamızın ülke adına mutluluk verici olduğunu söyledi. Emeği geçen Müdür, Öğretmen ve Sporculara teşekkür eden Gökmen Davutoğlu, tüm sporcuları aldığı başarıdan dolayı tebrik etti. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Başbakan Ünal Üstel’in yoğun programından dolayı aralarında olmadığını belirterek emeği geçen herkesi kutlayarak tebrik ederken Başbakanın başarılı sporcuları ödüllendirdiğini sporculara aktardı.

Ülkemizde gerçekleştirilen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu, Bursa’da 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye Okullar Arası Atletizm Final Müsabakalarında büyük bir başarı elde etmişti

