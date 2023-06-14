Japon turnuvası şampiyonu Çocuk!

Ahmet Japon Levent Darts turnuvası ile anıldı. Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Ahmet Japon Levent Anı Darts Turnuvası yapıldı. Gerçekleştirilen turnuva da şampiyon Elmas Çocuk olurken, ikinci Derviş Çocuk, üçüncü Tamer Kaya, dördüncüyse Murat Çınaroğlu oldu. Gerçekleştirilen turnuvada ödül almaya hak edenlere aile bireyleri ödüllerini taktim etti.
Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.
En yüksek sayıdan bitiren: Kemal Hüdasoy (120)
En az okta bitiren: Korhan Şakir (12 ok)
En yüksek sayı atan: Ceylan Gülsev (1×180)
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