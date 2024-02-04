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Buse’den Fransa’da hem rekor, hem birincilik

Buse Savaşkan, olimpiyat yolunda başarılarına bir yenisini Fransa’da ekleyerek, hem kendisine ait rekoru kırdı, hem de birinci oldu

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Buse’den Fransa’da hem rekor, hem birincilik
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Buse Savaşkan iyi başladığı sezonu başarılı sonuçlarla taçlandırmaya devam ediyor. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti, 2024 Olimpiyatları yolculuğunda Fransa’da bir birincilik daha elde etti.
Cumartesi günü Fransa’nın Amiens şehrinde World AthleticIndoorTour Challenger kapsamında düzenlenen Meetin 3 Sauts yarışmasına katılan Buse, yüksek atlama branşında elde ettiği 1.86’lık derecesi ile birinci oldu.
KENDİNE AİT ŞAMPİYONA REKORUNU KIRDI
Buse’nin organizasyonda elde ettiği birinciliğin bir başka anlamı daha vardı. Elit atlet 2022 yılında aynı yarışta 1.84’lük derecesi ile birinci olarak şampiyona rekoru kırmıştı. 2023 yılında bu kez 1.85 ile birinci olarak rekoru kıran temsilcimiz, bu yıl da kendisine ait rekoru 1.86 ile geliştirdi.
BAŞARILI SEZON DEVAM EDİYOR
Buse, 2024 yılına oldukça iyi girerek başarılı dereceleri ile adından söz ettiriyor. Ukraynalı ünlü antrenörGennadiZuiev ile Portekiz’de olimpiyat hedefi ile bir yandan kampta olan Buse, diğer yandan Avrupa’da düzenlenen salon yarışlarında da kürsüden inmiyor. Geçtiğimiz ay Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışta 1.85 ile birinci olan Buse, Almanya’da Wuppertaler Hochsprung meeting organizasyonunda da 1.91’lik derecesi ile üçüncü olurken, 22 yıldır kırılmayan Türkiye salon rekorunu da kırma başarısı göstermişti.
 
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