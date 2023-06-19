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Buse, 3. Avrupa Oyunları’nda yarışacak

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Avrupa’da katıldığı yarışlarda kürsüden inmeyen Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı ile 3. Avrupa Oyunları’na katılacak

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Buse, 3. Avrupa Oyunları’nda yarışacak
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KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Polonya’da düzenlenecek Avrupa Oyunları’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.
Üçüncü kez düzenlenecek olan Avrupa Oyunları, 21 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilecek. 19 branşta yapılacak olan oyunların atletizm ayağı ise 20-25 Haziran tarihlerinde Chorzow şehrinde yer alacak.
TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI ADINA YARIŞACAK
Bu sezon özellikle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde katıldığı özel turnuvalarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Kıbrıslı Türk yüksek atlamacı Buse Savaşkan, organizasyona katılacak 39 kişilik Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alıyor.
BU YIL AVRUPA’DA BİRÇOK BAŞARI
2023 yılında Avrupa’da yer aldığı yarışmaların birçoğunda kürsüde yer alan Buse, 28 Ocak’ta Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışta 1.82’lik derecesi ile ikinci, 8 Şubat’ta aynı ülkenin Amiens şehrinde düzenlenen yarışta 1.85 ile birinci olma başarısı göstermişti.
21 Mayıs’ta Polonya’nın Bialystok şehrindeki ve 7 Haziran’da Finlandiya’nın Jyvaskyla şehrindeki yarışlarda 1.88’lik kariyerinin en iyi derecesini tekrarlayan Buse, birincilik kürsüsüne çıkmıştı. Buse son olarak 17 Haziran’da Berlin’de düzenlenen yarışmada 1.85’lik atlayışı ile üçüncü olma başarısı gösterdi.
3. Avrupa Oyunları’da Buse Savaşkan Türk Milli Takımı’nın başarı beklediği isimler arasında yer alıyor.
 
 
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