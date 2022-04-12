“Birkan Uzun Zirve Koşusu” 8 Mayıs’ta yapılacak

Atletizm Federasyonu, Amerika’da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına yarış düzenliyor. “7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkarak KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına “Birkan Uzun Zirve Koşusu” Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek.

8 Mayıs 2022 Pazar günü Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda başlayacak olan koşu 5 ve 10 kilometre kategorilerinde yapılacak. Saat 09.00’da başlayacak olan koşuya Oero Trading Ltd., Mr. Brown, Powerade ve Geçitkale Belediyesi destek veriyor. Geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan organizasyonla Uzun’un anısının yaşatılması hedefleniyor.

