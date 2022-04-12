Süper Lig 26. hafta panoraması: İlk yolcu Girne Halk Evi oldu

Aksa Süper Lig’in 26. Haftası oynanan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, Süper Lig’den 1. Lig’e düşen ilk takım Girne Halk Evi oldu. Ligde şampiyonluk için ise lider Mağusa Türk Gücü’nün sadece 1 puana ihtiyacı kaldı

Lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Doğan T. Birliği karşısında ilk devreyi mağlup kapatmasına karşın ikinci devrede adeta şahlanarak rakibini mağlup etti ve ligin bitimine 4 hafta kala ikinci sıradaki Yeşilova ile puan farkını korudu.Liderin takipçisi Merit A. Yeşilova ise bölge takımı Türk Ocağ karşısında rahat bir galibiyet alarak 2. Sıradaki yerini korudu. Türk Ocağı ise play-out hattında kaldı.İki farklı hedefteki takımın mücadelesi olan Baf Ülkü urdu – Yonpaş Dumlupınar mücadelesi ise başladığı gibi bitti ve puanlar paylaşıldı.Haftalardır galibiyete hasret olan Göçmenköy konuk olduğu Lefke deplasmanından net bir skorla galip ayrılarak nefes aldı ve play-out hattından çıkmak için yeniden umutlandı. Lefke ise yerini korudu.İkİnci devreye zirveyi takipte başlayan Gönyeli ile 2. devrede şaha kalkan Yenicami arasındaki mücadelede Yenicami takımı farka gitti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak yukarıya tırmanışını sürdürdü.Play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada ev sahibi Mesarya konuk ettiği Hamitköy’ü farklı mağlup ederek çıkışını sürdürürken, Hamitköy ise kan kaybına devam etti.Orta sıralardaki iki takımın Lefkoşa’daki mücadelesinde kupada yoluna devam eden K.Kaymaklı konuk ettiği Cihangir karşısında farklı mağlup olunca sırlamada rakibinin altına indi.Ligin dibine demir atan iki takım Girne Halk Evi ile Binatlı arasındaki mücadeleyi konuk Binatlı kazanarak Girne Halk Evi’ni 1. Lig’e yolcu etti. Binatlı ise ligde kalma umudunu az da olsa sürdürdü.Aksa Süper Ligin 26. Haftasında oynanan 8 maçın dördünü deplasman ekipleri, üçünü ev sahipleri kazanırken bir maç ise berabere tamamlandı. Ligde bu hafta kale ağları 27 kez havalanırken, 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı.Ligin gol krallığı yarışında heyecan her geçen hafta daha da artmaya başladı. Gol krallığı yarışında lider olan Cihangir golcüsü Mishali bu hafta attığı 2 golle gol sayısını 19 yaparken, takipçilerinden Mesarya’nın golcü futbolcusu Remzi ise 3 gol atarak 18 gole ulaştı ve krallık yarışına ortak oldu. Dumlupınar’ın golcüsü bu haftayı sessiz geçince 16 golde kalmış oldu.Konuk olduğu K.Kaymaklı takımını net bir skorla 3 -0 mağlup eden Cihangir takımı haftanın takımı olmayı hak etti.Mesarya takımının golcü futbolcusu Remzi ikinci devrede transfer olduğu Mesarya’da son haftalarda yakaladığı tempoyla gollerine devam ederken bu hafta 3 gol birden atarak hem takımının Hamitköy karşısında kazanmasını sağladı hem de gol krallığına ortak oldu.Kupa hedefinden kopması sonrasında kısa bir bocalama yaşayan Mesarya takımını iyi toparlayan genç teknik direktör Nazım Aktunçlar takımına iyi futbol ve bol gollü maçlar çıkartıyor.Son haftalarda gösterdiği iyi yönetimlere Lefke- Göçmenköy maçında da devam eden deneyimli hakemimiz Evren Karademir, maça etki etmeyecek kararlar vererek iyi bir maç yönetti.Erdoğan(Baf Ülkü Yurdu), Bünyamin(MTG), Asrın(Yenicami), Muhittin(Cihangir)Ercan(Yenicami), Bilal (Mesarya), Mehmet Göktaş(Yenicami), Zihni(Cihangir), Bünyamin (MTG), Aksel (Merit A. Yeşilova), Barın(Cihangir), Candy(Mesarya), Emre Özsin(MTG), Asrın (Yenicami), Mishali(Cihangir)Mesarya-Hamitköy : 4 – 0T. Ocağı-MeritA.Yeşilova: 1 – 3Lefke-Göçmenköy: 0 – 3BafÜ.Y-Y.Dumlupınar: 0 – 0Yenicami-Gönyeli : 4 – 0MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği : 3 – 2Girne H.Evi-Binatlı: 1 – 3K.Kaymaklı-Cihangir 0 – 3Gönyeli –Mağusa T. GücüDoğan T. B – Girne H.EviHamitköy – K.KaymaklıCihangir – YenicamiBinatlı – Türk OcağıMerit A. Yeşilova – Baf Ü. YurduGöçmenköy – MesaryaYonpaş Dumlupınar – Lefke