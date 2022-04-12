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Süper Lig 26. hafta panoraması: İlk yolcu Girne Halk Evi oldu

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Aksa Süper Lig’in 26. Haftası oynanan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, Süper Lig’den 1. Lig’e düşen ilk takım Girne Halk Evi oldu. Ligde şampiyonluk için ise lider Mağusa Türk Gücü’nün sadece 1 puana ihtiyacı kaldı

Süper Lig 26. hafta panoraması: İlk yolcu Girne Halk Evi oldu
Lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Doğan T. Birliği karşısında ilk devreyi mağlup kapatmasına karşın ikinci devrede adeta şahlanarak rakibini mağlup etti ve ligin bitimine 4 hafta kala ikinci sıradaki Yeşilova ile puan farkını korudu.
Liderin takipçisi Merit A. Yeşilova ise bölge takımı Türk Ocağ karşısında rahat bir galibiyet alarak 2. Sıradaki yerini korudu. Türk Ocağı ise play-out hattında kaldı.
İki farklı hedefteki takımın mücadelesi olan Baf Ülkü urdu – Yonpaş Dumlupınar mücadelesi ise başladığı gibi bitti ve puanlar paylaşıldı.
Haftalardır galibiyete hasret olan Göçmenköy konuk olduğu Lefke deplasmanından net bir skorla galip ayrılarak nefes aldı ve play-out hattından çıkmak için yeniden umutlandı. Lefke ise yerini korudu.
İkİnci devreye zirveyi takipte başlayan Gönyeli ile 2. devrede şaha kalkan Yenicami arasındaki mücadelede Yenicami takımı farka gitti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak yukarıya tırmanışını sürdürdü.
Play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada ev sahibi Mesarya konuk ettiği Hamitköy’ü farklı mağlup ederek çıkışını sürdürürken, Hamitköy ise kan kaybına devam etti.
Orta sıralardaki iki takımın Lefkoşa’daki mücadelesinde kupada yoluna devam eden K.Kaymaklı konuk ettiği Cihangir karşısında farklı mağlup olunca sırlamada rakibinin altına indi.
Ligin dibine demir atan iki takım Girne Halk Evi ile Binatlı arasındaki mücadeleyi konuk Binatlı kazanarak Girne Halk Evi’ni 1. Lig’e yolcu etti. Binatlı ise ligde kalma umudunu az da olsa sürdürdü.
Aksa  Süper Ligin 26. Haftasında oynanan 8 maçın dördünü deplasman ekipleri, üçünü ev sahipleri kazanırken bir maç ise berabere tamamlandı. Ligde bu hafta kale ağları 27 kez havalanırken, 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı.
Ligin gol krallığı yarışında heyecan her geçen hafta daha da artmaya başladı. Gol krallığı yarışında lider olan Cihangir golcüsü Mishali bu hafta attığı 2 golle gol sayısını 19 yaparken, takipçilerinden Mesarya’nın golcü futbolcusu Remzi ise 3 gol atarak 18 gole ulaştı ve krallık yarışına ortak oldu. Dumlupınar’ın golcüsü bu haftayı sessiz geçince 16 golde kalmış oldu.
 

Haftanın Takımı: Cihangir
Konuk olduğu K.Kaymaklı takımını net bir skorla 3 -0 mağlup eden Cihangir takımı haftanın takımı olmayı hak etti.
 

Haftanın Futbolcusu: Remzi(Mesarya)
Mesarya takımının golcü futbolcusu Remzi ikinci devrede transfer olduğu Mesarya’da son haftalarda yakaladığı tempoyla gollerine devam ederken bu hafta 3 gol birden atarak hem takımının Hamitköy karşısında kazanmasını sağladı hem de gol krallığına ortak oldu.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç
Kupa hedefinden kopması sonrasında kısa bir bocalama yaşayan Mesarya takımını iyi toparlayan genç teknik direktör Nazım Aktunçlar takımına iyi futbol ve bol gollü maçlar çıkartıyor.
 

Haftanın Hakemi: Evren Karademir (Lefke – Göçmenköy)
Son haftalarda gösterdiği iyi yönetimlere Lefke- Göçmenköy maçında da devam eden deneyimli hakemimiz Evren Karademir, maça etki etmeyecek kararlar vererek iyi bir maç yönetti.
 
Haftanın Kare Ası:
Erdoğan(Baf Ülkü Yurdu), Bünyamin(MTG), Asrın(Yenicami), Muhittin(Cihangir)
 
Haftanın Onbiri:
Ercan(Yenicami), Bilal (Mesarya), Mehmet Göktaş(Yenicami), Zihni(Cihangir), Bünyamin (MTG), Aksel (Merit A. Yeşilova), Barın(Cihangir), Candy(Mesarya), Emre Özsin(MTG), Asrın (Yenicami), Mishali(Cihangir)
 
 
Aksa Süper Lig 26. Hafta sonuçları
Mesarya-Hamitköy :       4 – 0
T. Ocağı-MeritA.Yeşilova: 1 – 3
Lefke-Göçmenköy:        0 – 3
BafÜ.Y-Y.Dumlupınar: 0 – 0
Yenicami-Gönyeli :        4 – 0
MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği : 3 – 2
Girne H.Evi-Binatlı:       1 – 3
K.Kaymaklı-Cihangir     0 – 3
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 26 19 2 5 72 30 42 59
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 26 13 9 4 53 35 18 48
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 26 13 5 8 47 26 21 44
4. Lefke TSK 26 11 10 5 36 27 9 43
5. Gönyeli SK 26 12 7 7 36 29 7 43
6. Yenicami AK 26 11 8 7 55 31 24 41
7. Doğan Türk Birliği 26 11 8 7 42 35 7 41
8. Mesarya SK 26 12 4 10 35 21 14 40
9. Cihangir GSK 26 10 8 8 45 42 3 38
10. Küçük Kaymaklı TSK 26 9 10 7 34 30 4 37
11. Göçmenköy İYSK 26 10 5 11 32 36 -4 35
12. Türk Ocağı Limasol 26 10 5 11 32 41 -9 35
13. Hamitköy ŞHSK 26 8 5 13 32 40 -8 29
14. Baf Ülkü Yurdu 26 5 7 14 19 48 -29 22
15. Binatlı YSK 26 3 4 19 23 65 -42 13
16. Girne Halk Evi 26 1 3 22 22 79 -57 6
 
Aksa Süper Lig 27. Hafta programı:
Gönyeli –Mağusa T. Gücü
Doğan T. B – Girne H.Evi
Hamitköy – K.Kaymaklı
Cihangir – Yenicami
Binatlı – Türk Ocağı
Merit A. Yeşilova – Baf Ü. Yurdu
Göçmenköy – Mesarya
Yonpaş Dumlupınar – Lefke
 
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