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Devrenin lideri MTG

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Süper Lig’de ilk devre tamamlanırken, son şampiyon Mağusa Türk Gücü 2021 yılını lider tamamladı. Merit Alsancak Yeşilova ikinci, Doğan Türk Birliği ise 3. sırada devreyi bitirdi

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Devrenin lideri MTG
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Süper Lig’de ilk devre tamamlanırken, son şampiyon Mağusa Türk Gücü 2021 yılını lider tamamladı. Merit Alsancak Yeşilova ikinci, Doğan Türk Birliği ise 3. sırada devreyi bitirdi
 
Lider ile 6. arasında sadece 2 puan fark bulunurken, Lefke, Gönyeli ve Türk Ocağı da şampiyonluk iddiasını koruyarak ilk devreyi tamamladılar
 
Sonuncu Girne Halk Evi ile Baf Ülkü Yurdu düşme hattında ilk devreyi tamamlarlarken, Mesarya, Yencami, Hamitköy ve Binatlı, playout hattında kaldılar
 
Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 14 golle ilk devreyi tamamlarlarken,MTG’den ayrılan Kossi 12 golle 2. Sırada yer aldı. Remzi ise 10 gole imza attı
 
Haftanın Takımı: Türk Ocağı
Türk Ocağı, haftaya lider giren Lefke’yi zorlu Karadağ deplasmanında net skorla mağlup ederek şampiyonlukta iddialı olacağını gösterdi
 
Haftanın Yıldızı: Mehmet Altın (Yonpaş Dumlupınar)
Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar forması altında en etkili futbolunu eski takımı Yenicami’ye karşı oynarken, hat trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu
 

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Hamitköy– Girne Halk Evi)
Devre boyunca başarılı maçlar çıkaran Emre Öztaşlı, Hamitköy – Girne Halk Evi maçında pozisyonlara yakın olarak iyi bir yönetim sergiledi


Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)
Ali Oraloğlu,Mağusa Türk Gücü’nü Göçmenköydeplasmanına iyi motive edip, sahada da yerinde taktiklerle alınan farklı galibiyetin ve liderliğin gelmesini sağladı
 
 
Haftanın Kare Ası
Erdoğan (BÜY)
Mejdi (MAY)
Uğur (MTG)
Remzi (TOL)
 
Haftanın On Biri
Hüseyin (TOL)
Hakan (Cihangir)
İsmail (Dumlupınar)
Mustafa Tekpınar (GHE)
Bilal (TOL)
Mustafa Salk (MAY)
İbrahim Karadal(TOL)
Mustafa Yorulmaz (BÜY)
Weston (Dumlupınar)
Mishali (Cihangir)
Kossi (MTG)
 
 
Süper Ligde 15.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Gönyeli – Doğan Türk Birliği, 0 – 0 
Hamitköy – Girne Halk Evi, 1 – 1
Yonpaş Dumlupınar – Yenicami, 6 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, 1 – 0 
Cihangir – Binatlı, 3 – 1
Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü, 1 – 8
Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, 2 – 1
Lefke – Türk Ocağı, 0 – 2
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 15 9 2 4 43 19 24 29
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 15 8 5 2 32 21 11 29
3. Doğan Türk Birliği 15 8 4 3 27 17 10 28
4. Lefke TSK 15 8 4 3 20 15 5 28
5. Gönyeli SK 15 8 4 3 19 14 5 28
6. Türk Ocağı Limasol 15 8 3 4 24 18 6 27
7. Küçük Kaymaklı TSK 15 6 5 4 19 14 5 23
8. Göçmenköy İYSK 15 7 2 6 22 26 -4 23
9. Cihangir GSK 15 6 4 5 27 24 3 22
10. Yonpaş Dumlupınar TSK 15 6 3 6 26 16 10 21
11. Mesarya SK 15 6 2 7 13 13 0 20
12. Yenicami AK 15 4 6 5 22 21 1 18
13. Hamitköy ŞHSK 15 4 4 7 17 20 -3 16
14. Binatlı YSK 15 2 2 11 11 32 -21 8
15. Baf Ülkü Yurdu 15 1 4 10 9 35 -26 7
16. Girne Halk Evi 15 1 2 12 14 40 -26 5
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