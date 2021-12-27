Devrenin lideri MTG

Süper Lig’de ilk devre tamamlanırken, son şampiyon Mağusa Türk Gücü 2021 yılını lider tamamladı. Merit Alsancak Yeşilova ikinci, Doğan Türk Birliği ise 3. sırada devreyi bitirdi

Türk Ocağı, haftaya lider giren Lefke’yi zorlu Karadağ deplasmanında net skorla mağlup ederek şampiyonlukta iddialı olacağını gösterdiMehmet Altın Yonpaş Dumlupınar forması altında en etkili futbolunu eski takımı Yenicami’ye karşı oynarken, hat trick yaparak farklı galibiyetin mimarı olduDevre boyunca başarılı maçlar çıkaran Emre Öztaşlı, Hamitköy – Girne Halk Evi maçında pozisyonlara yakın olarak iyi bir yönetim sergilediAli Oraloğlu,Mağusa Türk Gücü’nü Göçmenköydeplasmanına iyi motive edip, sahada da yerinde taktiklerle alınan farklı galibiyetin ve liderliğin gelmesini sağladıErdoğan (BÜY)Mejdi (MAY)Uğur (MTG)Remzi (TOL)Hüseyin (TOL)Hakan (Cihangir)İsmail (Dumlupınar)Mustafa Tekpınar (GHE)Bilal (TOL)Mustafa Salk (MAY)İbrahim Karadal(TOL)Mustafa Yorulmaz (BÜY)Weston (Dumlupınar)Mishali (Cihangir)Kossi (MTG)Süper Ligde 15.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:Gönyeli – Doğan Türk Birliği, 0 – 0Hamitköy – Girne Halk Evi, 1 – 1Yonpaş Dumlupınar – Yenicami, 6 – 1Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, 1 – 0Cihangir – Binatlı, 3 – 1Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü, 1 – 8Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, 2 – 1Lefke – Türk Ocağı, 0 – 2