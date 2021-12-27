Devrenin lideri MTG

Lider ile 6. arasında sadece 2 puan fark bulunurken, Lefke, Gönyeli ve Türk Ocağı da şampiyonluk iddiasını koruyarak ilk devreyi tamamladılar
Sonuncu Girne Halk Evi ile Baf Ülkü Yurdu düşme hattında ilk devreyi tamamlarlarken, Mesarya, Yencami, Hamitköy ve Binatlı, playout hattında kaldılar
Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 14 golle ilk devreyi tamamlarlarken,MTG’den ayrılan Kossi 12 golle 2. Sırada yer aldı. Remzi ise 10 gole imza attı
Haftanın Takımı: Türk Ocağı
Türk Ocağı, haftaya lider giren Lefke’yi zorlu Karadağ deplasmanında net skorla mağlup ederek şampiyonlukta iddialı olacağını gösterdi
Haftanın Yıldızı: Mehmet Altın (Yonpaş Dumlupınar)
Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar forması altında en etkili futbolunu eski takımı Yenicami’ye karşı oynarken, hat trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Hamitköy– Girne Halk Evi)
Devre boyunca başarılı maçlar çıkaran Emre Öztaşlı, Hamitköy – Girne Halk Evi maçında pozisyonlara yakın olarak iyi bir yönetim sergiledi
Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)
Ali Oraloğlu,Mağusa Türk Gücü’nü Göçmenköydeplasmanına iyi motive edip, sahada da yerinde taktiklerle alınan farklı galibiyetin ve liderliğin gelmesini sağladı
Haftanın Kare Ası
Erdoğan (BÜY)
Mejdi (MAY)
Uğur (MTG)
Remzi (TOL)
Haftanın On Biri
Hüseyin (TOL)
Hakan (Cihangir)
İsmail (Dumlupınar)
Mustafa Tekpınar (GHE)
Bilal (TOL)
Mustafa Salk (MAY)
İbrahim Karadal(TOL)
Mustafa Yorulmaz (BÜY)
Weston (Dumlupınar)
Mishali (Cihangir)
Kossi (MTG)
Süper Ligde 15.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Gönyeli – Doğan Türk Birliği, 0 – 0
Hamitköy – Girne Halk Evi, 1 – 1
Yonpaş Dumlupınar – Yenicami, 6 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, 1 – 0
Cihangir – Binatlı, 3 – 1
Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü, 1 – 8
Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, 2 – 1
Lefke – Türk Ocağı, 0 – 2
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|15
|9
|2
|4
|43
|19
|24
|29
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|15
|8
|5
|2
|32
|21
|11
|29
|3.
|Doğan Türk Birliği
|15
|8
|4
|3
|27
|17
|10
|28
|4.
|Lefke TSK
|15
|8
|4
|3
|20
|15
|5
|28
|5.
|Gönyeli SK
|15
|8
|4
|3
|19
|14
|5
|28
|6.
|Türk Ocağı Limasol
|15
|8
|3
|4
|24
|18
|6
|27
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|15
|6
|5
|4
|19
|14
|5
|23
|8.
|Göçmenköy İYSK
|15
|7
|2
|6
|22
|26
|-4
|23
|9.
|Cihangir GSK
|15
|6
|4
|5
|27
|24
|3
|22
|10.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|15
|6
|3
|6
|26
|16
|10
|21
|11.
|Mesarya SK
|15
|6
|2
|7
|13
|13
|0
|20
|12.
|Yenicami AK
|15
|4
|6
|5
|22
|21
|1
|18
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|15
|4
|4
|7
|17
|20
|-3
|16
|14.
|Binatlı YSK
|15
|2
|2
|11
|11
|32
|-21
|8
|15.
|Baf Ülkü Yurdu
|15
|1
|4
|10
|9
|35
|-26
|7
|16.
|Girne Halk Evi
|15
|1
|2
|12
|14
|40
|-26
|5