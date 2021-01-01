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ARESliler, yıla sporla başladılar

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ARESliler, yıla sporla başladılar
Ülkemizin triatlon, yüzme, koşu ve bisiklet branşlarında faaliyet gösteren en önemli kulüplerinden olan ARES Spor Kulübü sporcuları 2021 yılına da sporla başladılar.
Başkan Ahmet Özsoy’un da katıldığı Lefkoşa Atatürk Stadındaki antrenmana ARES Spor Kulübü sporcuları, yeni yıl şapkaları ile katılırlarken, antrenman sonunda ise kendi aralarında futbol maçı oynadılar.
 
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