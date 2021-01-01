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2021 futbol dünyasının umudu oldu

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2021 futbol dünyasının umudu oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesinden sonra futbol dünyamızın umudu 2021 yılı oldu.
Futbol dünyamızın birçoğu pandemi şartlarının kalkması için umudunu korona virüs aşıya bağlarken, yeni yıl kutlama paylaşımlarında 2020 yılı patlak 2 futbolla tasvir edildi. 2021 yılında korona virüs aşısı iğnesi, futbol topunu doldururken tasvir ediliyor.
 
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