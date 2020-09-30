Zamansız veda

Lefkoşa’da 34 yaşındaki Fırat Kolal evinde ölü olarak bulundu





Lefkoşa’da 34 yaşındaki Fırat Kolal, dün sabah 08.30 sıralarında kalmakta olduğu evinde ölü bulundu.

Kolal’ın vücudunda yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Fırat Kolal’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.

Fırat Kolal’ın ölümüyle Süper Lig’in başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı, sıkı bir taraftarını kaybetti. Ruso Stadı’nın kale arkasındaki apartmanlarında yaşayan Fırat Golal dün sabah evinde ölü bulundu.

Son yıllarını evinde geçiren Fırat Golal, Kaymaklı’nın her maçında evinin balkonundan takımına destek verip, hemen her sabah da Ruso Stadı’nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Kısa bir dönem Kaymaklı alt yapısında futbol da oynayan Fırat Golal’ın genç yaşta hayatını kaybetmesi camiada büyük üzüntü yarattı.

