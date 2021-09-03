Yollar cana doymuyor

Lapta - Girne anayolunun Yavuz Çıkarma Plajı önünde yaşanan kazada bir yaya hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre saat 21:00 sıralarında, Lapta - Girne Anayolu üzerinde, Ali Bayırbaşı (E-24), yönetimindeki LS 067 plakalı pick up araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz Çıkarma Anıtı önlerine geldiği zaman, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Leyla WATT (K-57)'a çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla WATT ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Ali Bayırbaşı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.