Yine mülteci dramı

TIR dorsesi içine gizlenerek ülkeye kaçak olarak giriş yapan Suriye uyruklu iki kardeş ile biri 2, diğeri ise 5 yaşındaki çocuk, Güvercinlik kavşağında polis tarafından yakalandı



Güvercinlik Kavşağı’nda kardeş oldukları belirlenen 2 yetişkin ve iki çocuk mülteci ile karşılaşan polis, bahse konu kişileri önce hastaneye ve ardından 7 gün kalacakları karantina hoteline götürdü.

Mültecilerden bir tanesinin 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Eşinin Suriye’de olduğunu söyleyen kadın, kardeşi ile Türkiye’de bir TIR içerisine gizlendiklerini ve gemi ile KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Hamile kadın 2 çocuğunun daha olduğunu Avrupa’ya gitmek istediklerini kocasıyla artık kavuşup kavuşamayacağını bile bilmediğini kaydetti.

Türkiye’de TIR dorsesine gizlenerek KKTC’ye gelen ve gizlice ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu biri kadın iki kardeş ile biri 2 diğeri ise 5 yaşındaki mülteci, Güvercinlik yol kavşağı yakınlarında tespit edildi.

Ali Mehmet ve Fütun Mehmet ile küçük çocuklar, doktor kontrolü ve

Mülteciler hakkında başlatılan soruşturma nedeni ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde gıyablarında tutukluluk müracaatları gerçekleştirilirken, mahkeme iki kardeşin 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Zafer Gülşen mahkemede verdiği ifadesinde, Suriye uyruklu Ali Mehmet, Fütun Mehmet ve yaşları 2 ile 5 olan küçük çocuğun, 19 Kasım 2020 tarihinde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilmeyen bir TIR içerisine gizlenerek bir gemiye bindikten sonra henüz tespit edilemeyen bir limana gelip muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarını açıkladı.

Mültecilerin 20 Kasım 2020 tarihinde gece saat 23:00 sıralarında Güvercinlik yol kavşağı yakınlarında tespit edildiklerini belirten Gülşen, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek hem mültecilerin ülkeye girişleri ile alakalı hem de insan kaçakçıları ile ilgili soruşturma yapıldığını belirterek mültecilerin 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Güvercinlik kavşağı yakınlarında önceki akşam saat 21:30 sıralarında yabancı kişilerin görüldüğü ihbarını alan polis olay yerine gitti.Güvercinlik Kavşağı’nda kardeş oldukları belirlenen 2 yetişkin ve iki çocuk mülteci ile karşılaşan polis, bahse konu kişileri önce hastaneye ve ardından 7 gün kalacakları karantina hoteline götürdü.Mültecilerden bir tanesinin 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Eşinin Suriye’de olduğunu söyleyen kadın, kardeşi ile Türkiye’de bir TIR içerisine gizlendiklerini ve gemi ile KKTC’ye geldiklerini söyledi.Hamile kadın 2 çocuğunun daha olduğunu Avrupa’ya gitmek istediklerini kocasıyla artık kavuşup kavuşamayacağını bile bilmediğini kaydetti.Türkiye’de TIR dorsesine gizlenerek KKTC’ye gelen ve gizlice ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu biri kadın iki kardeş ile biri 2 diğeri ise 5 yaşındaki mülteci, Güvercinlik yol kavşağı yakınlarında tespit edildi.Ali Mehmet ve Fütun Mehmet ile küçük çocuklar, doktor kontrolü ve Koronavirüs testinin ardından karantinaya alındı.Mülteciler hakkında başlatılan soruşturma nedeni ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde gıyablarında tutukluluk müracaatları gerçekleştirilirken, mahkeme iki kardeşin 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Zafer Gülşen mahkemede verdiği ifadesinde, Suriye uyruklu Ali Mehmet, Fütun Mehmet ve yaşları 2 ile 5 olan küçük çocuğun, 19 Kasım 2020 tarihinde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilmeyen bir TIR içerisine gizlenerek bir gemiye bindikten sonra henüz tespit edilemeyen bir limana gelip muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarını açıkladı.Mültecilerin 20 Kasım 2020 tarihinde gece saat 23:00 sıralarında Güvercinlik yol kavşağı yakınlarında tespit edildiklerini belirten Gülşen, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek hem mültecilerin ülkeye girişleri ile alakalı hem de insan kaçakçıları ile ilgili soruşturma yapıldığını belirterek mültecilerin 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.