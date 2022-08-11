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Yine iş kazası: 1 ölü

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Yine iş kazası: 1 ölü
İskele bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazası sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 16:00 sıralarında, İskele'de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde çalışmakta olan 49 yaşındaki Dündar ARDA, dengesini kaybederek yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi..  Soruşturma devam etmekte.
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