Yine iş kazası: 1 ölü

İskele bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazası sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 16:00 sıralarında, İskele'de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde çalışmakta olan 49 yaşındaki Dündar ARDA, dengesini kaybederek yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.. Soruşturma devam etmekte.
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