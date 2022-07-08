banner762
banner815
"Çöpünüzü atmayın, ateş yakmayın"
6 0
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
9 0
 
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
17 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
19 0
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
34 0
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
31 0
Kite Surfcüler Arda için buluştu
Kite Surfcüler Arda için buluştu
18 0
banner797

Yenierenköy'de motosiklet kazalarında 2 kişi yaralı

banner476

banner825
Yenierenköy'de motosiklet kazalarında 2 kişi yaralı

Yenierenköy’de dün meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında, biri 15 yaşında bir genç olmak üzere, 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Hammad Saeed (E-22), anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, yönetimindeki MP 154 plakalı araçla dikkatsizce Sakarya Sokağa giriş yapıp, o esnada sokakta seyreden Nidai Cecer (E-29) yönetimindeki DU 130 plakalı motosikletin önünü tıkadığı için çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Cecer kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yine Yenierenköy’de 15 yaşındaki Erdoğan Yasak plakasız motosikletle Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip, iki ayrı ağaca, duvara ve aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Erdoğan Yasak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi altına alındı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.