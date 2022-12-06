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Polisleri darp eden Nijeryalı, 966 gündür kaçak yaşıyormuş!

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Lefkoşa’da aşırı alkol alan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu işsiz Nelson Chibuike Onyeneke, kendisini uyaran polisleri darp etti. Tutuklanan zanlının ülkede 966 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi

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Polisleri darp eden Nijeryalı, 966 gündür kaçak yaşıyormuş!

 
Lefkoşa’da meydana gelen Lefkoşa'da meydana gelen "Polisi Darp Görevinden Men, İtale-i Lisan,Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-1 Hareket" suçlarından tutuklanan zanlı Nelson Chibuike Onyeneke mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı.
Polis, 04.12.2022 tarihinde saat 08:20 raddelerinde Lefkoşa'da Hamitköy bölgesi Atatürk Caddesi asfalt yol içerisinde Lefkoşa da sakin 33 yaşındaki Nijerya uyruklu işsiz Nelson Chibuike Onyeneke’nin alkol tesiri altında bulunduğu bir esnada anlamsızca yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıktan sonra olay mahalline vasıl olan üç polis memuruna, hitaben yine yüksek sesle itale-i lisanda bulunup her iki elini gelişi güzel sağa sola sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu anlattı.
Polis, akabinde ise zanlının olay mahallinden kaçmak istediği bir esnada kendisini durdurmaya çalışan ve kendisine makul güç kullanan üç polis memurunun ayaklarına ayakları ile vurup her üç polis mensubunu darp edip görevinden men ettiğini belirtti.
 Polis, aynı gün zanlı suçüstü hali gereği tutuklanarak Lefkoşa Adli Şube'ye sevk edildiğini söyledi.
Polis,  zanlının 966 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtip, bu bağlamda zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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