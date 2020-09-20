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Yaşar Cambazoğluları kalbine yenildi

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Yaşar Cambazoğluları kalbine yenildi

Gaziamağusa’da sakin Yaşar Cambazoğluları (E-69), bakımını yapmakla sorumlu olduğu Park Tiara isimli apartmanın en üst katında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU

Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, bir işyerinin araç park yerinde park halinde bulunan araç içinde şüpheli görülen İ.B.’nin (E-30) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye  emare olarak el konulurken, zanlı tutuklandı.

MUTLUYAKA’DA UYUŞTURUCU

Öte yandan dün akşam saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun Mutluyaka yol kavşağı civarında devriye halindeki polis ekibi tarafından yol kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli görülen E.A.’nın (E-25) üzerinde ve aracında yapılan aramada,  yaklaşık yirmi beş miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, zanlı E.A. tutuklandı.

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