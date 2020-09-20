banner480
banner69
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
5 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
12 0
 
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
44 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
74 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
83 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
103 0
Bu işin şakası yok
Bu işin şakası yok
369 0
banner460

‘Hiçbir yere 7 saatlik uçuş’ biletleri 10 dakika içerisinde tükendi

banner476

Avustralya havayolu şirketi Qantas’ın, 'Hiçbir yere yedi saatlik uçuş' biletleri 10 dakikada tükendi

‘Hiçbir yere 7 saatlik uçuş’ biletleri 10 dakika içerisinde tükendi
Avustralya havayolu şirketi Qantas tarafından düzenlenen ve hiçbir yere gitmeyen 7 saatlik uçuşun biletleri 10 dakika içerisinde tükendi.
Koronavirüs pandemisinin ardından dünyanın dört bir yanında sınırlar kapandı, uçuşlar durduruldu.
Avustralya havayolu şirketi Qantas, geçtiğimiz günlerde Queensland, Gold Coast, Yeni Güney Galler ve ülkenin ücra taşra merkezlerinde dev bir döngü gerçekleştirecek yedi saatlik manzaralı bir uçuş planlarını duyurdu.
Qantas Boeing 787 Dreamliner uçağında gerçekleşecek uçuşun bilet fiyatları ise 575 ila 2765 dolar olarak belirlendi.
Şirket, biletlerin 10 dakika içerisinde tükendiğini duyurdu.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.