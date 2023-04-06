Yasadışı emlakçıya suçüstü

Çatalköy’de 30’a yakın çalışanı bulunan Alman vatandaşı Rabih Bassam Rabea’nın, birçok emlak şirketine kendisini ‘emlakçı’ olarak gösterip yüzlerce villa sattığı ve milyonlarca Pound komisyon aldığı iddia edildi

Girne Çatalköy’de “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçundan aleyhine önceki Pazartesi gün Girne Polis Müdürlüğünde yapılan şikâyet üzerine dava okunan Rabih Bassam Rabea, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Çatalköy’de bulunan ve yanında yaklaşık 30’a yakın çalışanı bulunan Alman vatandaşı Rabea, ülkede 26 Nisan 2023 tarihine kadar kayıtlı görünüyor.

Polise yapılan ihbar üzerine önceki gün Rabih Bassam Rabea’nın iş yerine Çalışma Bakanlığı tarafından baskın yapıldı. 4 çalışanının ‘Çalışma izni’ olmadığı tespit edilen iş yeri ile ilgili bakanlık cezai işlem başlatırken, zanlı Rabea’nın birçok emlak şirketine kendisini ‘Emlakçı’ olarak gösterip yüzlerce villa sattığı öne sürüldü.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlının dosyası Mali Şube’ye teslim edilirken, zanlının banka hesapları da incelemeye alındı.

Zanlının Milyonlarca Pound komisyon aldığı ifade edilirken, Rabea aleyhine getirilen suçlamaları ret etti.

Zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru zanlının “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçundan dava okunduğunu anlattı. Polis, zanlı Rabih Bassam Rabea’nın 06 Eylül 2022- 01 Nisan 2023 tarihleri arasında Direktörü olduğu emlak şirketi adı altında kendini gayrimenkul danışmanı olarak gösterip komisyon aldığını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, 1 Nisan tarihinde Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye gelen 1 kişinin şikâyeti üzerine zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Aynı gün Şirketler Mukayyitliğine gidilerek şirketin onay belgeleri ve şirkete ait kayıt bilgilerinin temin edildiğini kaydeden polis, 6 kişiden ifade alındığını belirtti.

Polis, zanlının iş yerine Çalışma Bakanlığı tarafından da önceki gün baskın yapıldığını iş yerinde çalışan 4 çalışanın çalışma izinsiz olarak çalıştırıldığının tespit edildiğini gerekli cezai işlemlerin yapıldığını belirtti. Zanlının aleyhine “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçundan dava getirildiğini kaydeden polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının Alman vatandaşı olduğunu, ülkede çalışma izni statüsü ile kaldığına dikkati çekerek, zanlının 26 Nisan tarihine kadar ülkede yasal statüsü olduğunu kaydetti.

