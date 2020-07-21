Vedat Çakır'ın kaza yaptığı 6 saat sonra fark edildi

Güzelyut - Girne Anayolu'nun Akdeniz köyü yakınlarında günün ilk saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Vedat Çakır'ın ölümü ile ilgili önemli bir detay bilgimize ulaştı.

Aldığımız bilgilere göre, bugün saat 01.00 sıralarında motosikletiyle yoldan çıkarak kaza yapan Vedat Çakır'ın cansız bedenin sabah saat 06.00 sıralarında yoldan geçen birileri tarafından bulunduğu belirtildi.

Yolun çok fazla kullanılan bir yol olmaması nedeniyle kaza yapan Çakır'ın kaza sırasında yaralı olsa da kimse tarafından farkedilmemesi nedeniyle hastaneye kaldırılamadığı için hayatını kaybetmiş olduğu belirtildi.