Tüp gaz hırsızlarına dikkat

Ülkede tüp gaz fiyatı 285 TL’ye yükselirken, hırsızlar evlerdeki tüp gazlara da dadanmaya başladı. Lefkoşa’da 6 farklı evin bahçesinden 17 boş tüp gaz çalındı, olayla ilgili, ikisi 20 yaşlarında üç kişi tutuklandı

Lefkoşa’da yaşanan hırsızlık olayı, akıllara durgunluk verdi. Gözlerini vatandaşın mutfak tüplerine diken 3 kişi, polisin teknik sahibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Hırsızlık olayları 10-14 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da yaşandı.

6 farklı ikametin bahçesinden çalınan 17 adet boş tüp gaz (mutfak tüpü) ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheliyi tespit etti.

Olayın zanlıları olarak belirlenen 55 yaşındaki isminin baş harfleri E.K., 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.A. ve 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.H. kısa sürede polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 3 hırsızlık şüphelisi sorgusunun ardından tutuklandı.

