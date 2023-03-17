Tüp gaz hırsızlarına dikkat

Lefkoşa’da yaşanan hırsızlık olayı, akıllara durgunluk verdi. Gözlerini vatandaşın mutfak tüplerine diken 3 kişi, polisin teknik sahibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Hırsızlık olayları 10-14 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da yaşandı.
6 farklı ikametin bahçesinden çalınan 17 adet boş tüp gaz (mutfak tüpü) ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheliyi tespit etti.
Olayın zanlıları olarak belirlenen 55 yaşındaki isminin baş harfleri E.K., 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.A. ve 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.H. kısa sürede polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 3 hırsızlık şüphelisi sorgusunun ardından tutuklandı.
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