banner913
banner932
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
10 0
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
13 0
 
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
13 0
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
16 0
KTAMS Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler konusunda KHK’yı eleştirdi
KTAMS Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler konusunda KHK’yı eleştirdi
7 0
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
15 0
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
12 0
banner915

Tüp gaz hırsızlarına dikkat

banner476

Ülkede tüp gaz fiyatı 285 TL’ye yükselirken, hırsızlar evlerdeki tüp gazlara da dadanmaya başladı. Lefkoşa’da 6 farklı evin bahçesinden 17 boş tüp gaz çalındı, olayla ilgili, ikisi 20 yaşlarında üç kişi tutuklandı

banner825
Tüp gaz hırsızlarına dikkat
banner931
Lefkoşa’da yaşanan hırsızlık olayı, akıllara durgunluk verdi. Gözlerini vatandaşın mutfak tüplerine diken 3 kişi, polisin teknik sahibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Hırsızlık olayları 10-14 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da yaşandı.
6 farklı ikametin bahçesinden çalınan 17 adet boş tüp gaz (mutfak tüpü) ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheliyi tespit etti. 
Olayın zanlıları olarak belirlenen 55 yaşındaki isminin baş harfleri E.K., 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.A. ve 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.H. kısa sürede polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 3 hırsızlık şüphelisi sorgusunun ardından tutuklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.